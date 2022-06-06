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55 минут назад

Доллар упал ниже 61 рубля

Лера Букина

Рубль демонстрирует укрепление позиций в начале торгов понедельника, 6 июня. Курс доллара опускается до 60,8 рубля, курс евро — до 63,9 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Доллар упал по отношению к рублю
Фото: ТАССТАСС

По итогам пятницы и недели рубль укрепился к основным иностранным валютам. Доллар завершил торги ниже 61 рубля, евро – ниже 65 рублей.

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Согласно данным на Московской бирже, курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) упал на 70 копеек, до 60,95 рубля, евро — на 81 копейку, до 64,75 рубля. За рабочую неделю доллар упал в цене на 5,75 рубля, евро – на 4,94 рубля.

Рынки,Московская биржа,
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