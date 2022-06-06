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1 час назад

Эксперт назвал срок возможного ослабления рубля

Лера Букина

Ослабление рубля может произойти в начале второго квартала 2022 года. Такое предположение высказал в беседе с агентством «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Названы сроки ослабления рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тренд может поменяться из-за растущего санкционного давления Запада, считает финансист.

«Сдерживать рост курса доллара до 70-75 рублей сейчас нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта», — подчеркнул Тузов.

Он полагает, что эффекты от санкций против России начнут накапливаться.

Ранее аналитик Дмитрий Бабин назвал лучшую валюту для хранения сбережений. Он рекомендует держать накопления в долларах летом 2022 года.

Вице-президент компании «Золотой монетный дом», эксперт финансовых рынков Алексей Вязовский заявил «Известиям», что стабилизация курса рубля, вероятно, продлится до следующего заседания Банка России, запланированного на 10 июня. На нем будет принято решение о дальнейшем серьезном смягчении денежной политики, считает он. После этого решения в условиях относительно стабильных сырьевых цен рубль продолжит тренд ослабления и доллар будет стоить минимум 75 рублей к концу лета, указал Вязовский.

Рынки,Дмитрий Бабин,Алексей Вязовский,Универ Капитал,Банк России,
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