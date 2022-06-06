Названы сроки ослабления рубля

Ослабление рубля может произойти в начале второго квартала 2022 года. Такое предположение высказал в беседе с агентством «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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Тренд может поменяться из-за растущего санкционного давления Запада, считает финансист.

«Сдерживать рост курса доллара до 70-75 рублей сейчас нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта», — подчеркнул Тузов.

Он полагает, что эффекты от санкций против России начнут накапливаться.

Ранее аналитик Дмитрий Бабин назвал лучшую валюту для хранения сбережений. Он рекомендует держать накопления в долларах летом 2022 года.