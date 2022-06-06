В Польше увидели конкуренцию в украинском зерне

Бывший премьер-министр Польши и экс-глава Еврокомиссии Дональд Туск заявил об опасности украинского зерна для польских фермеров.
«Есть, как вы знаете, блокада портов, и все больше транспортов идет с Украины через Польшу в другие страны. Но, к сожалению, с точки зрения польских фермеров это означает, что часть этого зерна и кукурузы будет продана здесь, в Польше, по ценам значительно ниже. Это делает рентабельность производства польского фермера очень хлопотной», - заявил Туск, его слова приводит «Прайм».
По словам политика, необходимо организовать помощь Украине так, чтобы она не наносила ущерба полякам.
Польша помогает Украине вывозить зерно с территории страны для последующего экспорта на Ближний Восток, в Африку и другие государства.
Западные страны обвиняют Россию в блокировании морских путей экспорта украинского зерна. В свою очередь, российская сторона заявляет, что логистические проблемы с вывозом зерна с Украины возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты.