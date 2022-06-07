Рост цен на нефть оказался максимальным за полвека

Цены на нефть в течение последних двух лет выросли со своих минимальных показателей на 350%, что стало крупнейшим ростом за двухлетний период с 1973 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы развития мировой экономики".

"В 2022 году резко выросли цены на все энергоносители, в отличие от предыдущих случаев, когда цены на нефть росли гораздо сильнее, чем на уголь и газ. В номинальном выражении цены на нефть выросли на 350% с минимальных показателей за период пандемии, апрель 2020 года - апрель 2022 года, что является крупнейшим ростом за любой эквивалентный двухлетний период с 1973 года, а цены на уголь и природный газ достигли исторических максимумов", - отмечают авторы работы.

Так, по сравнению с прошлым годом, цены на черное золото в нынешнем в среднем увеличатся на 42%, при этом в 2023 и 2024 годах эксперты ВБ ожидают их падение на 8% и 13% соответственно. Ожидается, что стоимость нефти марки Brent в 2022 году составит в среднем 100 долларов за баррель по сравнению с прогнозируемыми ранее 24 долларами за баррель. В докладе отмечается, что в Европе цены на природный газ достигли рекордных показателей и уже значительно выше своих предыдущих максимумов 2008 года. Цены на уголь близки к своим максимальным показателям 2008 года, в то время как цены на нефть остаются несколько ниже. Эксперты ожидают, что цены на нефть и природный газ останутся высокими в ближайшей перспективе.