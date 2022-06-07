Рост цен на нефть оказался максимальным за полвека

Цены на нефть в течение последних двух лет выросли со своих минимальных показателей на 350%, что стало крупнейшим ростом за двухлетний период с 1973 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы развития мировой экономики".
"В 2022 году резко выросли цены на все энергоносители, в отличие от предыдущих случаев, когда цены на нефть росли гораздо сильнее, чем на уголь и газ. В номинальном выражении цены на нефть выросли на 350% с минимальных показателей за период пандемии, апрель 2020 года - апрель 2022 года, что является крупнейшим ростом за любой эквивалентный двухлетний период с 1973 года, а цены на уголь и природный газ достигли исторических максимумов", - отмечают авторы работы.
Так, по сравнению с прошлым годом, цены на черное золото в нынешнем в среднем увеличатся на 42%, при этом в 2023 и 2024 годах эксперты ВБ ожидают их падение на 8% и 13% соответственно. Ожидается, что стоимость нефти марки Brent в 2022 году составит в среднем 100 долларов за баррель по сравнению с прогнозируемыми ранее 24 долларами за баррель. В докладе отмечается, что в Европе цены на природный газ достигли рекордных показателей и уже значительно выше своих предыдущих максимумов 2008 года. Цены на уголь близки к своим максимальным показателям 2008 года, в то время как цены на нефть остаются несколько ниже. Эксперты ожидают, что цены на нефть и природный газ останутся высокими в ближайшей перспективе.
"Повышение цен на энергоносители вызовет перераспределение глобальных доходов от импортеров энергоносителей к их экспортерам. В чистом выражении оценки, основанные на расчетных моделях, показывают, что вызванный войной резкий рост цен на энергоносители может сократить мировое производство на 0,8% через два года", - говорится в докладе.
Его авторы имели в виду российскую военную спецоперацию на Украине. Средний рост цен на энергоносители в нынешнем году составит 52%, что на 47 процентных пунктов выше, чем прогнозировалось ранее.
Как считают в ВБ, "поскольку рост цен имеет широких охват и коснулся всех видов топлива, сейчас стало меньше возможностей для замещения более дешевыми альтернативами ископаемому топливу, чем в прошлом". По мнению специалистов, в ближайшей перспективе повышение цен "грозит нарушить или отсрочить переход к более экологически чистым видам энергоносителей, поскольку ряд стран объявили о планах увеличения добычи и использования ископаемого топлива".