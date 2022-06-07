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1 час назад

Биткоин обвалился ниже 30 тысяч долларов

Елена Прошина

Курс биткоина в ходе торговой сессии во вторник, 7 июня, обвалился ниже 30 тысяч долларов за монету. На 19:11 криптовалюта потеряла свыше 4,8% и стоила 29,833 доллара. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Курс биткоина обвалился
Фото: ReutersReuters

Предполагается, что обвал произошел из-за начала расследования Комиссией по ценным бумагам и биржам продажи токенов Binance в 2017 году. В регуляторе планируют выяснить не являлись ли операции незарегистрированным предложением ценных бумаг. В Binance комментировать ситуацию не стали.

Крупные банки начали продавать наличные доллары

Криптовалюта Ethereum к 19:11 торговалась на уровне 1776 долларов, она потеряла 4% в цене.

Стоит отметить, что падение стоимости биткоина за последний месяц происходит не в первый раз. В частности, 12 мая курс криптовалюты падал до 26,7 тысячи долларов — минимума с декабря 2020 года.

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