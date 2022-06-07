Курс биткоина обвалился

Курс биткоина в ходе торговой сессии во вторник, 7 июня, обвалился ниже 30 тысяч долларов за монету. На 19:11 криптовалюта потеряла свыше 4,8% и стоила 29,833 доллара. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Фото: Reuters Reuters

Предполагается, что обвал произошел из-за начала расследования Комиссией по ценным бумагам и биржам продажи токенов Binance в 2017 году. В регуляторе планируют выяснить не являлись ли операции незарегистрированным предложением ценных бумаг. В Binance комментировать ситуацию не стали.

Криптовалюта Ethereum к 19:11 торговалась на уровне 1776 долларов, она потеряла 4% в цене.