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1 час назад

США предсказали резкое падение добычи нефти в России

Елена Прошина

В Минэнерго США ожидают, что добыча нефти в России снизится с сегодняшних 11,3 миллионов баррелей в сутки до 9,3 миллионов баррелей в сутки в четвертом квартале 2023 года.

США предсказали резкое падение добычи нефти в России
Фото: ReutersReuters

Соответствующий прогноз сделали специалисты Управления энергетической информации американского ведомства, передает ТАСС.

В Минэнерго США отметили, что в цифры заложили санкции Евросоюза на импорт российской нефти морским транспортом и на поставки нефтепродуктов из РФ, которые планируют ввести через шесть-восемь месяцев. При этом прогноз не учитывает каких-либо ограничений на страхование танкеров.

Рост цен на нефть оказался максимальным за полвека

Также в ведомстве подчеркнули, что сокращение добычи нефти в России из-за действующих или будущих санкций создает риски роста мировых цен на топливо.

Согласно данным Росстата, в апреле 2022 года нефтяные компании РФ сократили добычу углеводородов и газового конденсата на 11,5% по сравнению с мартом — до 41,1 миллиона тонн. При этом среднесуточная их добыча с 1 по 29 мая 2022 года наоборот выросла на 1% до 1,388 миллионов тонн.

Рынки,Росстат,ЕС,
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