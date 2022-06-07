США предсказали резкое падение добычи нефти в России

В Минэнерго США ожидают, что добыча нефти в России снизится с сегодняшних 11,3 миллионов баррелей в сутки до 9,3 миллионов баррелей в сутки в четвертом квартале 2023 года.

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Соответствующий прогноз сделали специалисты Управления энергетической информации американского ведомства, передает ТАСС.

В Минэнерго США отметили, что в цифры заложили санкции Евросоюза на импорт российской нефти морским транспортом и на поставки нефтепродуктов из РФ, которые планируют ввести через шесть-восемь месяцев. При этом прогноз не учитывает каких-либо ограничений на страхование танкеров.

Также в ведомстве подчеркнули, что сокращение добычи нефти в России из-за действующих или будущих санкций создает риски роста мировых цен на топливо.