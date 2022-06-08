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1 час назад

Мосбиржа объяснила формирование настоящего курса рубля

Елена Прошина

Дефицит рублей на Западе обуславливает разницу валютного курса на иностранных площадках и на Московской бирже, которая в некоторые дни марта достигала около 20 рублей. Об этом рассказал директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин, сообщает РИА Новости.

Мосбиржа объяснила формирование настоящего курса рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Московская биржа всегда была центром ликвидности и ценообразования по операциям с рублем. Однако теперь ситуация изменилась — с обеих сторон появились ограничения, вследствие которых разрыв в курсах в определенные дни мог достигать 20 рублей. Эксперт при этом отметил, что в настоящее время курсы достаточно близки — разница составляет всего около 50 копеек.

Скабелин пояснил, что такие расхождения могли возникнуть из-за дефицита российской валюты на Западе.

«Возможность таких расхождений обусловлена тем, что на Западе нет достаточного количества рублей, их просто негде взять, границы закрыты, да и потребностей в рублях особо нет, кроме оплаты за газ», — сказал он.

Директор департамента валютного рынка также отметил, что 80-85% или даже 90% от всего мирового рынка в паре доллар-рубль сосредоточено на отечественной торговой площадке. Эти данные следуют из статистики Московской биржи.

Рынки,Московская биржа,
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