Курс доллара укрепился

Рубль на открытии торгов среды, 8 июня, снижается к доллару. Курс американской валюты повышается на 34 копейки, до 61,25 рубля, курс евро, напротив, опускается на 59 копеек, до 65,21 рубля, следует из данных на Московской бирже.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Во вторник вечером, 7 июня, российская валюта растеряла рост, немного упав против доллара и евро на фоне валютных послаблений. День был закрыт в легком минусе. Низкая рыночная активность говорит о выжидательной позиции игроков перед пятничным решением ЦБ РФ по ключевой ставке. Курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 18 копеек, до 61,20 рубля, евро — на 50 копеек, до 65,60 рубля.

Дмитрий Полевой из «Локо-Инвеста» заявил агентству «Прайм», что на курс рубля влияют объемы продаж валюты на локальном рынке (при прочих равных), и они будут по-прежнему определяться экономическими потребностями компаний, а также действующими ограничениями. Речь идет о продаже не менее 50% валютной выручки. Аналитики «Фридом финанса» прогнозируют, что сегодняшний ориентир для курсов - 60-63 рубля за доллар и 64,5-67 рублей за евро.