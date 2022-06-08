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1 час назад

«Сразившаяся» за российскую нефть Венгрия оценила идею эмбарго на газ

Lenta.ruиещё 2

Венгрия не поддержит санкции, которые помешают поставкам газа в страну, заявил глава министерства иностранных дел государства Петер Сийярто. Соответствующим образом он оценил идею введения европейского эмбарго на топливо, ранее выдвинутую в Польше, пишет РИА Новости.

«Сразившаяся» за российскую нефть Венгрия оценила идею эмбарго на газ
Фото: Leonhard Foeger / ReutersLeonhard Foeger / Reuters

Сийярто напомнил, что ранее Будапешт «сразился» с Европейским союзом, добившись исключения для поставок трубопроводной нефти из России в рамках шестого пакета санкций. В противном случае цены на топливо в стране бы резко выросли, подчеркнул он.

«Мы этого не позволили, мы сразились за нашу правду, и в будущем тоже будет так, и мы бы хотели сейчас дать это понять: Венгрия не поддержит никакие санкции, если под угрозу будут поставлены поставки газа в страну», — сказал Сийярто на заседании парламента.

Включить в очередной пакет санкций против Москвы газовый сектор предложил в начале июня заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Он сообщил, что Европейский союз уже начал работу над мерами. «Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о "Газпромбанке"», — уточнил замглавы польского МИД.

Рынки,Павел Яблоньский,Петер Сийярто,Газпромбанк,ЕС,
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