«Сразившаяся» за российскую нефть Венгрия оценила идею эмбарго на газ

«Мы этого не позволили, мы сразились за нашу правду, и в будущем тоже будет так, и мы бы хотели сейчас дать это понять: Венгрия не поддержит никакие санкции, если под угрозу будут поставлены поставки газа в страну», — сказал Сийярто на заседании парламента.