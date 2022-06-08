Во второй половине дня среды, 8 июня, рублю удалось еще больше укрепиться к доллару. Курс американской валюты упал до 60 рублей впервые с 26 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.

На открытии торгов доллар поднялся до 61,25 рубля, затем курс начал падать.

Банк России с 8 июня повысил порог по сумме переводов за рубеж для физлиц - резидентов РФ и нерезидентов из дружественных стран с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц.

Дальнейшая ситуация на валютном рынке будет во многом зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке – его регулятор должен озвучить в предстоящую пятницу. Экономист Газпромбанка Павел Бирюков в беседе с агентством «Прайм» высказал предположение, что Банк России снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, а в дальнейшем сократит шаг, доведя ставку до 9%.