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1 час назад

Обнаружена новая опасность криптовалюты

Lenta.ru

Криптовалюты представляют большую опасность для платежных систем. О новых рисках рассказала глава британского цифрового банка Starling Энн Боден, ее слова приводит CNBC.

Обнаружена новая опасность криптовалюты
Фото: Alan Freed / ReutersAlan Freed / Reuters

«Многие [крипто] кошельки напрямую подключены к платежным схемам, — сказал Боден. — Это угроза безопасности наших платежных схем по всему миру». Регуляторы опасаются, что финансовая система все больше сплетается с криптовалютами, которые очень волатильные.

7 июня июня курс биткоина обвалился ниже психологической отметки в 30 тысяч долларов за монету. Это произошло после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование продажи токенов биржи Binance в 2017 году. Регулятор оценит, не было ли это незарегистрированным предложением ценных бумаг. Представители Binance не стали давать никаких комментариев по этому поводу. На торгах в среду, 8 июня, биткоин отыграл падение и стоил 30,547 тысячи долларов.

Ранее помощник директора по финансовому надзору и регулированию Международного валютного фонда (МВФ) Марина Моретти, предостерегла мир от запрета криптовалюты. По ее словам, приоритетами в регулировании криптовалютного рынка на разных уровнях должны стать глобальные стандарты и межсекторальная организованность, а также международное сотрудничество по сбору и обмену данными об операциях в криптовалютах.

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