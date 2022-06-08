Обнаружена новая опасность криптовалюты

«Многие [крипто] кошельки напрямую подключены к платежным схемам, — сказал Боден. — Это угроза безопасности наших платежных схем по всему миру». Регуляторы опасаются, что финансовая система все больше сплетается с криптовалютами, которые очень волатильные.

7 июня июня курс биткоина обвалился ниже психологической отметки в 30 тысяч долларов за монету. Это произошло после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование продажи токенов биржи Binance в 2017 году. Регулятор оценит, не было ли это незарегистрированным предложением ценных бумаг. Представители Binance не стали давать никаких комментариев по этому поводу. На торгах в среду, 8 июня, биткоин отыграл падение и стоил 30,547 тысячи долларов.