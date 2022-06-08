Стране ЕС предрекли уничтожение без российских нефти и газа

«Россия будет процветать. Ее доходы от нефти и газа выросли в пять ― шесть раз. И это при том, что поставлять можно на треть или даже вдвое меньше, поскольку ограничения российских поставок нефти, газа, угля и всего остального на самом деле приводят к тому, что цены на эти товары растут в три ― пять раз. Поэтому русским достаточно продать треть или половину, а доходы их будут выше, чем в обычных условиях при продаже ста процентов. Так что они ничего не боятся», — объяснил Штепан.