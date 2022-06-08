Стране ЕС предрекли уничтожение без российских нефти и газа

Топливные антироссийские санкции со стороны стран Евросоюза скорее ликвидируют их собственную экономику и социальное равновесие, чем навредят РФ. В частности, Чехию точно ждет уничтожение. Об этом в интервью Radio Universum заявил экс-глава «Чешской газовой компании» Владимир Штепан.
Он уверен, что даже полная остановка поставок газа в Европу не возымеет желаемого Западом разрушительного для Москвы эффекта.
«Россия будет процветать. Ее доходы от нефти и газа выросли в пять ― шесть раз. И это при том, что поставлять можно на треть или даже вдвое меньше, поскольку ограничения российских поставок нефти, газа, угля и всего остального на самом деле приводят к тому, что цены на эти товары растут в три ― пять раз. Поэтому русским достаточно продать треть или половину, а доходы их будут выше, чем в обычных условиях при продаже ста процентов. Так что они ничего не боятся», — объяснил Штепан.
Он отметил, что Россия всегда соблюдает подписанные ею соглашения, нарушить их Москву может заставить только «что-то чрезвычайное» — например, национализация ее имущества. По мнению Штепана, даже перевод недружественных РФ стран на оплату топлива в рублях являлся закономерным и чисто «рядовым рабочим моментом», а не политическим инструментом.
«Русские боялись только одного ― поставить газ, но не получить денег, если покупатель заплатит в своем западноевропейском банке, а тот не переведет оплату России. Только в этом и была проблема. Ее решили очень быстро, когда фирмы поняли, что речь идет об исключительно административной вещи. Первым "пошел" немецкий Uniper, который решился немедленно. За ним последовали австрийцы, а потом и другие фирмы. Сегодня с точки зрения бизнеса этот вопрос совершенно неинтересен. А политики все продолжают его обсуждать…» — подчеркнул Штепан.
Также эксперт напомнил, что Чехия серьезно зависит от топливных поставок из РФ — около 50% энергетического топлива республики составляет российская нефть, идущая по нефтепроводу «Дружба». На фоне этого Штепан заявил, что одномоментный отказ от этих ресурсов станет для чехов «уничтожением».
«Это в буквальном смысле конец. Конец всему, потому что СПГ у нас не будет; норвежский газ всегда останется только на бумаге. Уж я-то знаю. Других источников у нас нет. Откуда нам брать газ? У немцев его нет. Они лишились бы своего "Северного потока — 1", своих 50 миллиардов кубометров, и сами испытывали бы нехватку», — добавил Штепан.
Экс-глава «Чешской газовой компании» уверен, что данная ситуация свойственна не только республике, но и многим другим странам ЕС, которые осознают это, поэтому «втихомолку поддерживают и особо не протестуют» Венгрии в ее отказе от введения новых санкций против РФ и блокировке эмбарго на импорт российской нефти.