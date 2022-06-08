США и Европа обсуждают лимит на стоимость российской нефти

США ведут переговоры с европейскими странами о закупках российской нефти по принудительно сниженным ценам. Эту информацию подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан , передает РИА «Новости».

Салливана в ходе брифинга попросили прокомментировать слова министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон вместе с европейскими партнерами ведут активную дискуссию об ограничении доходов, которые Россия может получать от продажи нефти.

«Я не скажу больше, чем министр Йеллен, поскольку мы хотим иметь защищенное пространство для интенсивных консультаций с нашими европейскими партнерами, а такие ведутся по многим каналам», - ответил помощник президента.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США и Евросоюз обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. В марте США ввели полный запрет на импорт нефти из России. Евросоюз на прошлой неделе принял шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает отказ от закупок российской нефти и нефтепродуктов в течение шести и восьми месяцев соответственно.