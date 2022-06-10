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44 минуты назад

Nikkei: КНР и Индия увеличивают закупки нефти из России, снижая эффективность санкций

ТАССиещё 5

Китайские и индийские импортеры увеличивают объемы закупок нефти из РФ, что приводит к снижению эффективности антироссийских санкций. Об этом говорится в материале, опубликованном в пятницу на сайте японской газеты Nikkei.

Действия КНР и Индии снижают эффективность санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно ее информации, КНР в мае ежедневно закупала 800 тыс. баррелей доставляемой морским путем российской нефти, соответствующий показатель возрос на 40% в сравнении с январем. В свою очередь уровень объема закупок этого ресурса Индией в мае достиг отметки в 700 тыс. баррелей в сутки, хотя в январе подобные поставки не осуществлялись.

В США спрогнозировали рекордные цены на нефть

Как отмечает Nikkei, США и Европа призывают Китай и Индию воздержаться от закупок российской нефти, однако дешевые российские ресурсы "предоставляют им существенные экономические преимущества на фоне глобального роста цен на энергоносители".

Рынки,Цена на нефть,
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