Реальный эффективный курс рубля в мае повысился на 21,6%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в мае 2022 года повысился на 21,6% в сравнении с апрелем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.

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В годовом выражении реальный эффективный курс рубля в мае поднялся на 26,6%.

Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты росла до 120 рублей, европейской — до 127 рублей. Ситуация на биржах стала корректироваться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли.

25 мая доллар и евро обновили многолетние минимумы на уровнях 55,8 рубля (с февраля 2018 года) и 57,1 рубля (с мая 2015 года) соответственно.

Ранее посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан назвал талантливой работу главы Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля.