Реальный эффективный курс рубля в мае повысился на 21,6%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в мае 2022 года повысился на 21,6% в сравнении с апрелем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.
В годовом выражении реальный эффективный курс рубля в мае поднялся на 26,6%.
Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты росла до 120 рублей, европейской — до 127 рублей. Ситуация на биржах стала корректироваться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли.
25 мая доллар и евро обновили многолетние минимумы на уровнях 55,8 рубля (с февраля 2018 года) и 57,1 рубля (с мая 2015 года) соответственно.
Ранее посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан назвал талантливой работу главы Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля.
Телеканал CBS News ранее сообщил, что российский рубль является самой эффективной валютой в мире в этом году. Отмечается, что в связи с самыми быстрыми и жесткими экономическими санкциями в современной истории рубль с января повысился на 40% по отношению к доллару.