Спрогнозирован курс доллара на осень

Курс доллара этой осенью и в течение нескольких лет будет по отношению к рублю в широком диапазоне 56-70, считает финансовый аналитик Сергей Дроздов.
«Сейчас рубль находится под влиянием политической повестки. Если она продолжит доминировать, то и осенью серьезное ослабление рубля может не произойти, он останется в широком диапазоне 56-70. Многое будет зависеть от того, как быстро импортеры привезут товары на наши полки уже с учетом новых реалий», - сообщил эксперт «СП».
При этом, по мнению аналитика, верхняя граница курса пока не определена.
«На фоне больших проблем с импортом, думаю, в течение лет мы останемся в широком диапазоне 56-68, возможно, в моменте на 70. Для того, чтобы наладить логистические цепочки понадобится время», - заявил он.
Эксперт также призвал не ждать чрезмерного укрепления рубля, так как, властям нужно учиться и интересы экспортеров. Курс доллара на отметке 56 рублей - это определенный баланс и нижняя граница.
Ранее сообщалось, что Центральный банк России понизил курс американской валюты на 11 июня до 57,77 рубля. Курс евро ЦБ снизил до 60,96 рубля.