Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
48 минут назад

Эксперт сделал прогноз курса доллара на осень

Свободная прессаиещё 4

Курс доллара этой осенью и в течение нескольких лет будет по отношению к рублю в широком диапазоне 56-70, считает финансовый аналитик Сергей Дроздов.

Спрогнозирован курс доллара на осень
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас рубль находится под влиянием политической повестки. Если она продолжит доминировать, то и осенью серьезное ослабление рубля может не произойти, он останется в широком диапазоне 56-70. Многое будет зависеть от того, как быстро импортеры привезут товары на наши полки уже с учетом новых реалий», - сообщил эксперт «СП».

При этом, по мнению аналитика, верхняя граница курса пока не определена.

«На фоне больших проблем с импортом, думаю, в течение лет мы останемся в широком диапазоне 56-68, возможно, в моменте на 70. Для того, чтобы наладить логистические цепочки понадобится время», - заявил он.

Эксперт также призвал не ждать чрезмерного укрепления рубля, так как, властям нужно учиться и интересы экспортеров. Курс доллара на отметке 56 рублей - это определенный баланс и нижняя граница.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России понизил курс американской валюты на 11 июня до 57,77 рубля. Курс евро ЦБ снизил до 60,96 рубля.

Рынки,Сергей Дроздов,Банк России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители