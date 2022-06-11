Спрогнозирован курс доллара на осень

«Сейчас рубль находится под влиянием политической повестки. Если она продолжит доминировать, то и осенью серьезное ослабление рубля может не произойти, он останется в широком диапазоне 56-70. Многое будет зависеть от того, как быстро импортеры привезут товары на наши полки уже с учетом новых реалий», - сообщил эксперт «СП».