Ранее регулятор сообщил, что он изучит, соответствовало ли введение комиссий рядом банков или их увеличение условиям заключенных договоров с клиентами, и при необходимости примет надзорные меры. Центробанк подчеркнул, что кредитные организации не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов — одностороннее изменение условий договора банковского вклада, то есть сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, а также увеличение или введение комиссий является нарушением закона банковской деятельности. Так, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам, сообщил регулятор.