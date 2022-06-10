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1 час назад

Набиуллина высказалась о конвертации валютных вкладов в рубли

Лера Букина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что о принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в банках РФ речи не идет. Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях», - подчеркнула Набиуллина.

Что касается возможного введения отрицательных ставок по валютным счетам, то это распространяется только на юрлиц, пояснила она.

Ранее регулятор сообщил, что он изучит, соответствовало ли введение комиссий рядом банков или их увеличение условиям заключенных договоров с клиентами, и при необходимости примет надзорные меры. Центробанк подчеркнул, что кредитные организации не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов — одностороннее изменение условий договора банковского вклада, то есть сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, а также увеличение или введение комиссий является нарушением закона банковской деятельности. Так, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам, сообщил регулятор.

Набиуллина оценила инфляцию в России

Некоторые крупные российские банков ранее сообщили о закрытии валютных счетов и повышении комиссии за хранение иностранной валюты. В частности, Тинькофф Банк объявил о введении комиссии с 23 июня за обслуживание карточных счетов в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов и швейцарские франки).

Ранее о введении подобных комиссий сообщили Райффайзенбанк, Росбанк, «Уралсиб» и «Авангард».

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