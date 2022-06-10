"Яндекс" согласовал с держателями ценных бумаг условия выкупа

"Яндекс" предварительно согласовал ключевые условия выкупа ценных бумаг со специальным комитетом держателей облигаций. Об этом сообщает компания в пятницу.

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"Яндекс" предварительно договорился с комитетом держателей конвертируемых облигаций Yandex N.V. (материнская компания "Яндекса" - прим. ТАСС) о ключевых условиях выкупа облигаций. Выкуп конвертируемых облигаций может произойти на следующих условиях: за каждые 200 тыс. долларов номинальной стоимости облигаций "Яндекс" выплатит держателям 140 тыс. долларов и 957 акций Yandex N.V., - говорится в сообщении. - Часть вознаграждений в виде акций Yandex N.V. может быть выплачена после передачи облигаций, как только регуляторные ограничения дадут такую возможность".

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Достигнутые на данный момент договоренности допускают выкуп "Яндексом" оставшихся ценных бумаг до 29 июля 2022 года в случае выкупа компанией облигаций не менее чем у 75% всего объема выпуска до 30 июня текущего года.

По достижении окончательного соглашения об условиях сделки компания планирует подписать соглашение о выкупе с держателями, а после завершения процедуры выкупа - погасить выкупленные облигации в соответствии с условиями облигационного займа.

В конце апреля "Яндекс" сообщил, что продлил период для выкупа облигаций после приостановки торгов на Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой бирже до 7 июня 2022 года. Тогда отмечалось, что текущая непогашенная сумма задолженности составляла $1,25 млрд. Позднее срок действия оферты был установлен на период с 8 июня по 6 июля.