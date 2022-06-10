Центробанк назвал причины укрепления рубля

Сохранение относительно высокого экспорта при сжатии импорта и сокращение оттока капитала в условиях санкций стали основными причинами укрепления рубля. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».
«Несколько причин для укрепления рубля. Это сохранение относительно высокого экспорта при сжатии импорта, то есть в страну поступает валютная выручка, но спрос со стороны импортеров сильно упал. Это влияет на укрепление курса. И второй фактор - сокращение оттока капитала в условиях санкций, в условиях введенных нами ограничений», - сказала Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.
Она отметила, что укрепление российской валюты позволило сдержать инфляцию и снизить цены на товары, которые зависят от курса.
В пятницу, 10 июня, совет директоров регулятора снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% - уровня, на котором она находилась в феврале до введения западных санкций.
Курсы доллара и евро росли в конце февраля и первой половине марта. Со второй половины марта рубль начал постепенно повышаться и к 25 мая достиг многолетних максимумов - 55,8 рубля за доллар и 57,1 рубля за евро. По состоянию на 18.00 пятницы, 10 июня, доллар торгуется на уровне 58,45 рубля, евро – 61,54 рубля.