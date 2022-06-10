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1 час назад

Центробанк назвал причины укрепления рубля

Вероника Полынина

Сохранение относительно высокого экспорта при сжатии импорта и сокращение оттока капитала в условиях санкций стали основными причинами укрепления рубля. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».

Центробанк назвал причины укрепления рубля
Фото: ТАССТАСС

«Несколько причин для укрепления рубля. Это сохранение относительно высокого экспорта при сжатии импорта, то есть в страну поступает валютная выручка, но спрос со стороны импортеров сильно упал. Это влияет на укрепление курса. И второй фактор - сокращение оттока капитала в условиях санкций, в условиях введенных нами ограничений», - сказала Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

Она отметила, что укрепление российской валюты позволило сдержать инфляцию и снизить цены на товары, которые зависят от курса.

В пятницу, 10 июня, совет директоров регулятора снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% - уровня, на котором она находилась в феврале до введения западных санкций.

Набиуллина высказалась о принудительной конвертации валютных вкладов в рубли

Курсы доллара и евро росли в конце февраля и первой половине марта. Со второй половины марта рубль начал постепенно повышаться и к 25 мая достиг многолетних максимумов - 55,8 рубля за доллар и 57,1 рубля за евро. По состоянию на 18.00 пятницы, 10 июня, доллар торгуется на уровне 58,45 рубля, евро – 61,54 рубля.

Рынки,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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