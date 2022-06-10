Центробанк назвал причины укрепления рубля

«Несколько причин для укрепления рубля. Это сохранение относительно высокого экспорта при сжатии импорта, то есть в страну поступает валютная выручка, но спрос со стороны импортеров сильно упал. Это влияет на укрепление курса. И второй фактор - сокращение оттока капитала в условиях санкций, в условиях введенных нами ограничений», - сказала Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.