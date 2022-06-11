Минфин отменил привязку к предельным ценам в закупках до конца года

Заказчики до 31 декабря 2022 года смогут осуществлять закупки без привязки к установленным предельным ценам. Временное правило было введено Министерством финансов РФ на фоне значительного роста цен, сообщается в субботу в пресс-релизе ведомства.

Согласно сообщению министерства, поправка позволит заказчикам по 44-ФЗ продолжать осуществлять закупки в случае, когда фактическая цена единицы товара, работы и услуги превышает предельную цену, установленную ранее в ведомственном перечне нормируемых товаров, работ, услуг.

При этом ведомство отмечает, что федеральных заказчиков в части нормативов цен на средства и услуги связи, планшеты, ноутбуки, а также транспортные средства принятые изменения не затронут. К данной категории заказчиков по решению федеральных властей будет применяться механизм индексации ценового норматива. Она будет рассчитываться в пределах опубликованного Росстатом индекса потребительских цен.