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36 минут назад

Поставки российского газа по «Северному потоку» снизятся

Майк Габриелян

Поставки российского газа по «Северному потоку» в субботу могут снизиться на 3%, до 140 миллионов кубометров. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные оператора магистральной системы Nord Stream AG.

В субботу по газопроводу планируется поставить около 5,8 миллиона кубометров в час — 140 миллионов кубометров за газовые сутки. Это на 2,7% ниже транзита накануне (примерно 140 миллионов кубометров) и почти на 18% ниже майского уровня (около 170 миллионов кубометров).

Ранее Nord Stream AG рассчитывал провести на магистрали технический осмотр, который должен был привести к плановому сокращению поставок. Обычно оператор заранее оповещает об этом всех участников рынка. Однако в этот раз сообщения были отменены.

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Поставки российского газа по другому коридору — через газотранспортную систему Украины — не изменились. Заявка на транзит через ГИС "Суджа" на 11 июня, как и накануне, составляет 41,9 миллиона кубометров.

Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища (ПХГ), они заполнены наполовину, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Темпы закачки не снизились даже после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме.

Ранее стало известно, что отношения ЕС и Алжира - одним из ключевых поставщиков природного газа – могут серьезно осложниться.

Рынки,Видео,Газпром,ЕС,
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