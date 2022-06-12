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46 минут назад

Шри-Ланка может быть вынуждена вновь покупать нефть у России

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Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что страна сильно нуждается в топливе и может прибегнуть к покупке нефти у России. Сейчас государство пытается наладить поставки с Ближнего Востока.

Азиатская страна готова вновь покупать нефть у России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы можем получить (топливо. — RT) из каких-либо других источников, то мы оттуда и получим. В противном случае нам, возможно, придётся вновь обратиться к России», — цитирует премьер-министра Associated Press.

Кроме того, Викрамасингхе сообщил о том, что Россия предложила поставить стране пшеницу для преодоления продовольственного кризиса, который продлится, предположительно, до 2024 года.

Запрет нефти из России привел к неожиданным последствиям

Ранее, 16 мая, премьер-министр Шри-Ланки в своём обращении к нации заявил, что бензина в стране осталось на один день. 26 мая Россия получила обращение от Шри-Ланки с просьбой оказать помощь в преодолении энергетического кризиса в стране.

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