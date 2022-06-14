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37 минут назад

Рубль ослабел к доллару

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже слабеет по отношению к доллару и укрепляется к евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Рубль ослабел к доллару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным на 10.04 курс доллара растет на 0,57%, до 57,125 руб., курс евро падает до 59,3 руб. (-1,33%), передает ТАСС.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 0,18% и составил 56,9 руб. Курс евро находился на уровне 60,5 руб. (+0,67%).

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии во вторник демонстрирует падение ведущих индексов. По данным торговой площадки на 10.05 индекс Мосбиржи снижается на 0,76% – до 2268,04 пункта, в то время как индекс РТС теряет 1,3%, опускаясь до 1252,33 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2280,02 пункта (-0,24%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,34%, до 1264,54 пункта.

Рынки,Московская биржа,
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