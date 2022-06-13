В ходе торгов в понедельник, 13 июня, курс биткоина рухнул более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

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Так, к 11:15 по московскому времени биткоин потерял более 10,1 процента и стоил 24,783 доллара за монету. Эфир, в свою очередь, потерял 13,38 процентов и торгуется за 1264,14 долларов.

Ранее глава британского цифрового банка Starling Энн Боден рассказал, что криптовалюты представляют большую опасность для платежных систем. Регуляторы опасаются, что финансовая система все больше сплетается с криптовалютами, которые очень волатильны.