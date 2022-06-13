Курс биткоина падает. В понедельник, 13 июня, он снизился до $24,65 тыс., впервые с декабря 2020 года. Об этом пишет агентство «Прайм».

Отмечается, что на одной из самых крупных криптовалютных бирж Binance цена биткоина снизилась на 10,84%, до $24,65 тыс. В воскресенье, 12 июня, он стал дешевле на 6,17%, до $26,6 тыс.

Агентство напомнило, что в мае этого года криптовалюта потеряла свыше 15,59% стоимости, а в общей сложности за весну стала дешевле на 27%. В конце февраля стоимость биткоина составляла $43,2 тыс.

По мнению экспертов, цена биткоина постепенно падает вследствие снижения интереса к рисковым активам. В частности, в понедельник на ее стоимость повлияли публикации в американских СМИ об уровне инфляции в стране.

«Рыночная капитализация биткойна составляет 490 млрд долларов. За последние сутки падение составило 6%, а за неделю криптовалюта обрушилась на 17,5%. Что будет дальше, пока что сказать сложно. Эксперты заявляли, что монета нащупала локальное дно в районе 28-30 тыс. долларов, однако теперь очевидно, что они ошибались», - уточняют специалисты по криптовалютам портала Ixbt.com.