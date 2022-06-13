Спрогнозировано будущее курса рубля

Финансовые аналитики в интервью изданию Bfm.ru рассказали об основных трендах валютного рынка. Они отметили, что на него влияют различные факторы, в том числе политика Центробанка и отсутствие покупателей валюты. По мнению экспертов, рост рубля продолжится в ближайшей перспективе.
«Рубль вряд ли будет пока снижаться, возможно, он продолжит укрепление или примерно сохранится на уровне закрытия торговой недели. А по фондовым площадкам я думаю, что мы можем увидеть некоторую коррекцию, как, собственно, и по рынку облигаций», - рассказал руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
По его мнению, «часть бумаг может показать снижение, опять-таки, на фоне того, что часть инвесторов будут фиксировать прибыль. Поэтому рынок будет не очень оптимистичный, но какого-то резкого снижения тоже не [ожидается]».
Степанов полагает, что укрепление рубля продолжится, но оно будет не таким стремительным как ранее, национальная валюта будет повышаться на «20-50 копеек в день».
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, в свою очередь, уверяет, что «рубль может протестировать отметку в 55 рублей за доллар, это связано прежде всего с тем, что рубль теряет потихонечку возможность свободно конвертироваться и иностранная валюта не нужна игрокам финансового рынка».
Он сообщил также, что российская валюта «живет своей жизнью». По его словам, власти «исчерпали весь инструментарий, который они хотели использовать для ослабления рубля».
Эксперт, тем не менее, не исключает вероятность того, что «правительство может ввести фиксированный курс рубля к доллару, и этот курс будет на уровне ниже текущих значений, то есть на уровне где-то 70-75 рублей за доллар».