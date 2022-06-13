Спрогнозировано будущее курса рубля

Финансовые аналитики в интервью изданию Bfm.ru рассказали об основных трендах валютного рынка. Они отметили, что на него влияют различные факторы, в том числе политика Центробанка и отсутствие покупателей валюты. По мнению экспертов, рост рубля продолжится в ближайшей перспективе.

«Рубль вряд ли будет пока снижаться, возможно, он продолжит укрепление или примерно сохранится на уровне закрытия торговой недели. А по фондовым площадкам я думаю, что мы можем увидеть некоторую коррекцию, как, собственно, и по рынку облигаций», - рассказал руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.

По его мнению, «часть бумаг может показать снижение, опять-таки, на фоне того, что часть инвесторов будут фиксировать прибыль. Поэтому рынок будет не очень оптимистичный, но какого-то резкого снижения тоже не [ожидается]».

Степанов полагает, что укрепление рубля продолжится, но оно будет не таким стремительным как ранее, национальная валюта будет повышаться на «20-50 копеек в день».

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, в свою очередь, уверяет, что «рубль может протестировать отметку в 55 рублей за доллар, это связано прежде всего с тем, что рубль теряет потихонечку возможность свободно конвертироваться и иностранная валюта не нужна игрокам финансового рынка».

Он сообщил также, что российская валюта «живет своей жизнью». По его словам, власти «исчерпали весь инструментарий, который они хотели использовать для ослабления рубля».