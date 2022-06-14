Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
26 минут назад

Индекс доллара поднялся выше 105 пунктов впервые за 20 лет

Газета.Ru

Индекс доллара (DXY) - отношение курса доллара к корзине из шести валют торговых партнеров США - подскочил 13 июня вечером выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Доллар стал укрепляться на фоне волны распродаж рисковых активов - многие инвесторы стали избавляться от своих ценных бумаг, опасаясь рецессии.

Индекс доллара поднялся выше 105 пунктов впервые за 20 лет
Фото: PexelsPexels

DXY представляет собой представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро, иеной, фунтом стерлингов, канадским долларом, шведской кроной и швейцарским франком.

Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100 - то есть, 105 означает, что стоимость валюты выросла на 5%, относительно этого значения. Индекс стабилизировался на прошлой неделе - между 101,30 и 102,65 - после резкого падения с годового максимума, установленного в середине мая.

Накануне банк Японии сообщил о рекордном падении иены с 1998 года. На токийской валютной бирже курс упал во второй половине дня 13 июня. Падение продолжает "быстро прогрессировать".

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители