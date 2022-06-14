Индекс доллара поднялся выше 105 пунктов впервые за 20 лет

Индекс доллара (DXY) - отношение курса доллара к корзине из шести валют торговых партнеров США - подскочил 13 июня вечером выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Доллар стал укрепляться на фоне волны распродаж рисковых активов - многие инвесторы стали избавляться от своих ценных бумаг, опасаясь рецессии.

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DXY представляет собой представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро, иеной, фунтом стерлингов, канадским долларом, шведской кроной и швейцарским франком.

Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100 - то есть, 105 означает, что стоимость валюты выросла на 5%, относительно этого значения. Индекс стабилизировался на прошлой неделе - между 101,30 и 102,65 - после резкого падения с годового максимума, установленного в середине мая.