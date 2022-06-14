Цена на газ подскочила в Европе после заявления «Газпрома»

Стоимость газа в Европе повысилась более чем на 10% на новостях о снижении поставок по «Северному потоку». Об этом свидетельствуют данные площадки ICE.

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Так, цена близка к $1000 за тысячу куб. м.

Торговая сессия открылась на уровне чуть выше 900 долларов (-0,5% к расчетной цене понедельника - 905,5 доллара). В первые часы торгов стоимость находилась в коридоре 900,6-957 доллара (в среднем +2,5%), а затем ускорила темпы роста. Максимально июльские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) составили 989,3 доллара (+9,3%).

Сегодня «Газпром» сообщил, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Это обусловлено невозвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». Кроме того, решение связано с выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и выявленными техническими неисправностями двигателей, на которые Ростехнадзор выписал предписание о временном запрете деятельности.

В итоге на «Портовой» могут быть использованы лишь три ГПА, обеспечивающие поставку 100 млн куб. м. В понедельник стало известно, что на 11 июля назначена плановая ежегодная инспекция «Северного потока», из-за которой поставка газа остановится на две недели. Сейчас энергобезопасность газоснабжения Германии полностью обеспечена.