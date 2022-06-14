Названы действия России в условиях нефтяного эмбарго

В условиях европейского эмбарго на российскую нефть отечественным компаниям придется перенаправить немалую долю экспорта. Такие вероятные действия России назвала аналитик «Альфа-Капитала» Юлия Мельникова. По словам экономиста, на Европу приходилось около половины экспорта нефти из РФ. Эти объемы будут переориентированы на Азию, предположила она в разговоре с «Лентой.ру».

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В условиях нефтяного эмбарго на нефть со стороны ЕС России необходимо перераспределять экспорт, рассудила Мельникова.

«Если в 2021 году Россия экспортировала 230 миллионов тонн нефти, на страны еврозоны пришлось более 100 миллионов тонн. Этот объем придется переориентировать на Азию», — отметила она.

Азиатские страны заинтересованы в покупке российской нефти, считает эксперт. «На Китай и так приходилось около трети российского экспорта, к тому же за последние месяцы в несколько раз выросли поставки в Индию. Более того, по данным СМИ, в мае 2022 года закупки азиатскими странами российской нефти превысили закупки европейскими партнерами. Страны особенно заинтересованы в закупках нефти из России на фоне того, что российская нефть марки Urals торгуется с рекордным дисконтом к Brent. Так что высокий спрос со стороны азиатских партнеров частично нивелирует сокращение поставок в Европу», — поделилась эксперт в области энергетики.

Ранее крупным торговым партнером России был Европейский союз. Из-за этого логистика была ориентирована на экспорт на европейские рынки. «Теперь российским нефтяникам необходимо выстроить инфраструктуру для экспорта в Азию», — заявила она.

Некоторые европейские предприятия начали закрываться из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей на рынке, заявила ранее газета The Wall Street Journal.