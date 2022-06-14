Оценены объемы возобновляемой энергетики

В настоящее время идет пропаганда возобновляемых источников энергии, но фактическое исполнение достаточно медленное. Темпы развития источников недостаточны для реализации поставленных Европой целей, считает заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил объемы возобновляемой энергетики.

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Развитие возобновляемой энергетики

Смысла в замене в Евросоюзе ископаемого топлива из России на нефть, газ и уголь из других регионов нет. Нужно развивать возобновляемые источники энергии, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в комитете Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возобновляемая энергетика особо интенсивно развивается в течение последних десяти лет. Но темпы ее развития до сих пор были недостаточны для реализации тех целей, которые пытались заявлять в Европе», — считает Рыков.

Аналитик привел данные, по которым известно, какую долю занимает возобновляемая энергетика в мировом балансе на сегодняшний день.

10 процентов доля возобновляемой энергетики в мировом балансе, сообщил Рыков

Планы по возобновляемой энергетики

Юрий Рыков поделился планами, о которых заявляли европейские лидеры.

«В мировом энергобалансе позиционировалось, что к 2035 году доля возобновляемой энергетики достигнет 15 процентов, максимум 20 процентов. С точки зрения электроэнергии были прогнозы побольше, но тоже не такие большие, как необходимо», — заключил он.

Ранее эксперт оценил вероятность перехода Европы на возобновляемые источники энергии. По его мнению, это возможно, но на это потребуется не одно десятилетие и значительные инвестиции.