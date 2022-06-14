Путин одобрил экстренное выделение зерна Афганистану

Президент России Владимир Путин дал принципиальное добро на выделение зерна Афганистану при возникновении такой необходимости, объемы будут определены российским правительством. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире Первого канала.
"Межведомственная делегация по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения, и Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение, в случае необходимости, определенного количества зерна с учетом ожидаемого урожая в России, дай бог хорошего. Объемы такой помощи будут определяться правительством России уже по конкретной ситуации", - сказал Кабулов.
Он отметил, что в Афганистане делают неутешительные прогнозы на урожай, в первую очередь зерновых.
"Прошедшая зима была малоснежной. <…> По некоторым оценкам, Афганистан может не добрать 30% обычного объема. В Афганистане в год собирается два урожая зерновых, сейчас идет сбор первого, он будет показателен", - пояснил спецпредставитель президента.
В мае захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) приняло постановление, запрещающее экспорт пшеницы "в связи с небольшим урожаем в стране".