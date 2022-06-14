Путин одобрил экстренное выделение зерна Афганистану

"Межведомственная делегация по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения, и Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение, в случае необходимости, определенного количества зерна с учетом ожидаемого урожая в России, дай бог хорошего. Объемы такой помощи будут определяться правительством России уже по конкретной ситуации", - сказал Кабулов.