США продлили срок операций с попавшими под санкции российскими банками

Минфин США разрешил до 5 декабря операции с попавшими под санкции российскими банками, связанные с энергоносителями, передает ТАСС.
В список организаций, с которыми разрешено такое взаимодействие, попали ВЭБ, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и ЦБ РФ.
Разрешение (генеральная лицензия) касается всех операций с нефтью и газом, а также с СПГ, нефтепродуктами, углем, древесиной и ураном.
Как говорится в распоряжении, это включает «производство, передачу или обмен энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников».
Ранее генлицензия заканчивала свое действие 24 июня.