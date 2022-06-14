США продлили срок операций с попавшими под санкции российскими банками

Минфин США разрешил до 5 декабря операции с попавшими под санкции российскими банками, связанные с энергоносителями, передает ТАСС.

Фото: CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department

Разрешение (генеральная лицензия) касается всех операций с нефтью и газом, а также с СПГ, нефтепродуктами, углем, древесиной и ураном.

Как говорится в распоряжении, это включает «производство, передачу или обмен энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников».