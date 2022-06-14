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56 минут назад

США продлили срок операций с банками РФ по энергоносителям

BFM.RUиещё 4

Минфин США разрешил до 5 декабря операции с попавшими под санкции российскими банками, связанные с энергоносителями, передает ТАСС.

США продлили срок операций с попавшими под санкции российскими банками
Фото: CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentCC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department

В список организаций, с которыми разрешено такое взаимодействие, попали ВЭБ, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и ЦБ РФ.

Разрешение (генеральная лицензия) касается всех операций с нефтью и газом, а также с СПГ, нефтепродуктами, углем, древесиной и ураном.

Как говорится в распоряжении, это включает «производство, передачу или обмен энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников».

Ранее генлицензия заканчивала свое действие 24 июня.

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