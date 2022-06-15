Предсказан курс доллара на конец года

Агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников сообщил, что сейчас предпосылок для укрепления американской валюты нет.

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Зато осенью восстановление импорта увеличит спрос. Возможен сильный скачок курса, добавил эксперт. Верников указал, что для россиян доллар стал токсичным активом, и валютные депозиты прибыли не приносят.

Текущим летом доллары стали меньше покупать путешествующие, при этом потоки валюты в России поступают большие из-за роста цен на энергоносители. Специалист напомнил, что также российская нефть продается с ценовым дисконтом, но цены на нее находятся на многомесячных максимумах.