Эксперты оценили норвежскую крону как убежище для инвесторов

Норвежская крона не станет альтернативной инвестицией швейцарскому франку. Об этом сообщили агентству «Прайм» опрошенные аналитики.

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Напомним, что Мосбиржа приняла решение с 14 июня приостановить торги швейцарским франком из-за того, что власти Швейцарии приняли ограничительные меры с 10 июня 2022 года. Речь идет об одобрении шестого пакета антироссийских санкций, который ранее принял ЕС, включая эмбарго на поставки российской нефти.

«По (норвежской – ред.) кроне ответ простой — она не может выступить убежищем по причине малого количества банков, готовых открывать счета, и, соответственно, сложностей с дальнейшим использованием кроны», — заявил генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.

Аналогичную точку зрения имеет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, норвежской кроной могут заинтересоваться только при условии легкости конвертации в рубли и обратно и доступности надежных способов вложения средств граждан.

«Наличная норвежская валюта, например, продается только в двух московских банках, с громадным спредом между ценой покупки и продажи. Депозитов в кронах наши банки не предлагают, поэтому эта валюта точно не станет альтернативой доллару или евро», — подчеркнул эксперт.

Потавин не видит особого смысла покупать юани или йены из-за повышенного уровня инфляции в мире. Он напомнил о жестких внешних ограничениях, под которыми находится Россия. Так, прежние формы сохранения денег в европейской и американской валюте на время просто потеряли былую актуальность, указал специалист.