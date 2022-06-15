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53 минуты назад

Эксперты оценили норвежскую крону как убежище для инвесторов

Лера Букина

Норвежская крона не станет альтернативной инвестицией швейцарскому франку. Об этом сообщили агентству «Прайм» опрошенные аналитики.

Эксперты оценили норвежскую крону как убежище для инвесторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Мосбиржа приняла решение с 14 июня приостановить торги швейцарским франком из-за того, что власти Швейцарии приняли ограничительные меры с 10 июня 2022 года. Речь идет об одобрении шестого пакета антироссийских санкций, который ранее принял ЕС, включая эмбарго на поставки российской нефти.

«По (норвежской – ред.) кроне ответ простой — она не может выступить убежищем по причине малого количества банков, готовых открывать счета, и, соответственно, сложностей с дальнейшим использованием кроны», — заявил генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.

Аналогичную точку зрения имеет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, норвежской кроной могут заинтересоваться только при условии легкости конвертации в рубли и обратно и доступности надежных способов вложения средств граждан.

«Наличная норвежская валюта, например, продается только в двух московских банках, с громадным спредом между ценой покупки и продажи. Депозитов в кронах наши банки не предлагают, поэтому эта валюта точно не станет альтернативой доллару или евро», — подчеркнул эксперт.

Потавин не видит особого смысла покупать юани или йены из-за повышенного уровня инфляции в мире. Он напомнил о жестких внешних ограничениях, под которыми находится Россия. Так, прежние формы сохранения денег в европейской и американской валюте на время просто потеряли былую актуальность, указал специалист.

Ранее директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин заявил, что на площадке могут в ближайшие месяцы запустить торги восточной валютой, а именно армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом.

Рынки,Александр Потавин,Алексей Третьяков,Московская биржа,ЕС,
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