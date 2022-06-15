Предсказан курс доллара на конец 2022 года

Аналитик ИК «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал курс доллара в 75 рублей к концу 2022 года. Об этом сообщает «Прайм».

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Пока, по мнению Верникова, причин для укрепления американской валюты нет. Однако осенью возможно восстановление импорта и рост спроса на валюту. В этом случае курс доллара взлетит, считает аналитик.

Верников считает, что летом курс доллара не выйдет из коридора 55-65 рублей.

Ослабление доллара аналитик объяснил «токсичностью» американской валюты для россиян.

«Валютные депозиты прибыли не приносят. Этим летом доллары стали меньше покупать отдыхающие, при этом потоки валюты в страну поступают большие из-за роста цен на энергоносители», - отметил Верников.

Он подчеркнул, что из-за разрыва логистических цепочек и временного сокращения импорта на 60-70 процентов доллары стало не на что тратить.

На торгах Московской биржи 14 июня доллар падал на 1,02 рубля - ниже 56 рублей, евро - ниже 58 рублей впервые с 25 мая (падение на 2,12 рубля).