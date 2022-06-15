Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост и прибавляют уже более 15 процентов, торгуясь выше 1200 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на среду, 15 июня.

Отмечается, что подобного роста цены на газ достигли впервые с 12 мая. К 16:00 по московскому времени котировки снова начали стремительно расти и уже к 16:52 они превысили отметку 1200 долларов. Максимум торгов на данный момент составляет 1212,6 доллара (+16,2 процента).

Подобный рост объясняется недавним заявлением Газпрома о новом сокращении поставок по газопроводу «Северный поток», передает РИА Новости.

До этого Газпром снизил поставки по «Северному потоку» с плановых 167 миллионов кубометров до 100 миллионов кубометров из-за проблем с оборудованием Siemens. Причина сокращения заключается в том, что немецкая компания не вернула газоперекачивающие агрегаты после ремонта на компрессорную станцию «Портовая».