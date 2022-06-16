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29 минут назад

Глава «Газпрома» Миллер: стоит поблагодарить европейских регуляторов за рост цен на газ

RT на русскомиещё 6

Стоит сказать «огромное спасибо» европейским регуляторам за высокие цены на газ. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но всё это началось не вчера, не сегодня — и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам», — цитирует Миллера РИА Новости.

По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе в ходе биржевых торгов превысили $1500 за 1 тыс. куб. м.

Цена на газ в Европе впервые с апреля превысила $1 500

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с RT рассказал, какие факторы оказывают влияние на газовые цены.

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