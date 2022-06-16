«Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но всё это началось не вчера, не сегодня — и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам», — цитирует Миллера РИА Новости.