Раскрыт оптимальный курс рубля

В настоящее время российская валюта слишком укреплена, оптимальный ее курс - 70-80 рублей за доллар. Об этом заявил в интервью ТАСС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов .

«Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар - это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», - подчеркнул он.

Вместе с тем вице-премьер обратил внимание на то, что регулятор последовательно снижает ключевую ставку. В частности, он несколько дней назад снизил ее до 9,5%, напомнил Белоусов.

«Это свидетельство того, что у нас проблема высокой инфляции, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», - отметил первый вице-премьер.

Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты росла до 120 рублей, европейской — до 127 рублей. Ситуация на биржах стала корректироваться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли. Уже 25 мая доллар и евро обновили многолетние минимумы на уровнях 55,8 рубля (с февраля 2018 года) и 57,1 рубля (с мая 2015 года) соответственно.