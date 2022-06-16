Банк России: Курс рубля должен оставаться плавающим

В Банке России не считают нужным специально ослаблять курс рубля. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на международном экономическом форуме в Петербурге.

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Курс должен оставаться плавающим, заявила она. «Позиция Центрального банка — мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов выразил мнение, что российская национальная валюта сейчас слишком укреплена. По его оценкам, оптимальным является курс 70-80 рублей за доллар.