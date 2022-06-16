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2 часа назад

Банк России: Курс рубля должен оставаться плавающим

Парламентская газета

В Банке России не считают нужным специально ослаблять курс рубля. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на международном экономическом форуме в Петербурге.

Банк России: Курс рубля должен оставаться плавающим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс должен оставаться плавающим, заявила она. «Позиция Центрального банка — мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов выразил мнение, что российская национальная валюта сейчас слишком укреплена. По его оценкам, оптимальным является курс 70-80 рублей за доллар.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Московской бирже упал ниже 56 рублей, следует из данных торговой площадки. Курс европейской валюты, в свою очередь, снизился ниже отметки 58 рублей.

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