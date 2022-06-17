Курс рубля на сегодняшний момент абсолютно рыночный, заявил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах ПМЭФ-2022.

"Сегодня курс рубля абсолютно рыночный. Центральный банк не имеет возможности после блокировки резервов как-то вмешиваться в курс образования. Очень часто говорят, что Центральный банк регулирует курс рубля, но это люди, которые не понимают сущности макроэкономических процессов. Тот курс, который складывается сегодня, он и есть равновесный", - сказал он.

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Греф отметил, что в июле произойдет укрепление рубля, "а потом, скорее всего, бизнес решит проблему логистики и импорта и к концу года, если темпы восстановления импорта будут такими, какими мы их себе представляем, то курс будет 70-75 примерно".

Глава Сбербанка Герман Греф считает сложившуюся ситуацию на фоне укрепления рубля парадоксальной. Банкир указал, что валюта и валютные активы оказались в России никому не нужными.

"Рубль укрепился, и этому есть свои причины. В том числе укрепление рубля повлияло на инфляцию, и то, что мы видим сейчас, - снижение ставок и возобновление кредитования экономики - это важнейший фактор придания ей устойчивости. Ну и конечно, огромный профицит торгового баланса, резкое снижение спроса на валюту, резкое снижение импортных потоков привели к переукреплению (рубля). Такой ситуации я не помню, когда валюта, собственно говоря, в России никому не нужна, банки вводят отрицательные комиссии, спроса на валютные активы нет", - сказал он на деловом завтраке Сбера в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Сегодня мы находимся в достаточно парадоксальной ситуации, и в общем ситуация кажется не столько драматичная", - заявил глава госбанка.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Первый замминистра экономического развития России Илья Торосов в ходе ПМЭФ-2022 заявил, что комфортными для бизнеса и экономики в целом были бы ключевая ставка Центробанка на уровне 5% годовых и курс доллара выше 70 рублей. Такой же курс американской валюты считает приемлемым председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. При этом он заявил, что ставка ЦБ может быть и повыше. В ЦБ при этом обратили внимание, что для экономики лучше, если государство вообще не будет вмешиваться в курс национальной валюты.

«Мы считаем, что 5% (ключевая ставка — Прим. ред.) и курс выше 70 рублей (оптимальны — Прим. ред.). 70–80 рублей — это коридор, который мы ставим. Мы сейчас работаем над сбором всех инвестиционных проектов крупных, в том числе с импортозамещением, и понимаем, что нужна ликвидность», — рассказал Торосов на сессии «Российский финансовый сектор в новых условиях».

Он добавил, что Банку России и правительству поступают просьбы «активно этим заниматься», поскольку в 2023 году в стране хотят запустить инвестиционную повестку.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, в свою очередь, заявил, что новой экономической модели в РФ нужен курс в 70 рублей за доллар и ключевая ставка ЦБ на уровне 7,5%.

Он также считает, что регулятору, возможно, стоит отказаться от цели по снижению инфляции до 4% к 2024 году. Это должны решить финансовые власти. По мнению главы ВЭБ.РФ, денежно-кредитная политика России же должна отталкиваться от той новой модели экономики, которую власти намерены построить.

«Под эту модель нужно подстраивать и ключевую ставку, и говорить об инфляции», — уверен Шувалов.

Шувалов отметил, что вместе с властями находится в плену 20-летнего опыта борьбы с инфляцией.

«Это единственный фактор макроэкономики, который нам не поддавался, а потом поддался и теперь опять разрушен», — сказал он.

Владимир Чистюхин, первый заместитель председателя ЦБ РФ, заявил в ходе сессии, что для экономики лучше, если государство вообще не будет вмешиваться в курсообразование национальной валюты.

Национальная валюта РФ сейчас слишком укреплена, оптимальным является курс 70-80 рублей за доллар, заявил в интервью ТАСС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар - это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок", - сказал Белоусов.

"Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар", - заключил он.

Белоусов отметил, что Банк России не таргетирует курс рубля, поэтому он "складывается таким, каким есть". "При этом мы видим, что Банк России последовательно снижает ключевую ставку, несколько дней назад снизил ее до 9,5%. Это свидетельство того, что у нас проблема высокой инфляции, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства", - сказал первый вице-премьер.

Укрепление курса рубля и дефляция, которая продолжается уже больше месяца, создают угрозу так называемой дефляционной спирали, что опасно для национальной экономики. Об этом на деловом завтраке «Сбера» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) предупредил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

Дефляционной спиралью называют ситуацию, когда снижение цен связано не с повышением количества товаров, а со снижением в экономике количества денег. Все вместе это означает сокращение производства и неизбежно заканчивается кризисом.

Решетников призвал правительство как можно быстрее понять, что происходит, и принимать соответствующие меры.

«Потому что без дешевого кредита мы реально сейчас ситуацию можем не вытащить», — предупредил чиновник.

В мае он уже говорил об опасности дефляционной спирали, однако с того момента процесс остановить не удалось. Несмотря на все принятые меры, рубль продолжил укрепляться и по состоянию на вторую половину июня находится далеко от равновесных значений.

Реальный эффективный курс рубля сейчас на 40% крепче, чем за последние пять лет. В долгосрочном плане сильный рубль может стать угрозой для отечественных производителей, потому что сделает продукцию неконкурентной на внешнем рынке. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. По словам чиновника, курс необходимо постепенно возвращать к равновесному уровню.

Решетников отметил, что сегодняшний курс рубля «означает серьёзный вызов и внутреннему производителю». По его словам, ощущать давление и проигрывать конкуренцию российские производители начнут по мере восстановления каналов импорта.

«Если мы говорим о том, что такой курс будет в долгосрочном плане, то, конечно, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, потому что они будут неконкурентоспособными. Поэтому нам нужно возвращаться аккуратно к тому равновесному курсу, который у нас был», — пояснил министр.

По словам Решетникова, решение Центробанка по снижению ключевой ставки было правильным. Министр уточнил, что «без доступности кредитов восстановление экономической активности невозможно», при этом бюджет «большую часть своих возможностей на сегодняшний момент уже исчерпал».

Курс в 70 рублей за доллар и выше дает возможность поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью, ниже — уже убыток. Нужный для отрасли курс назвал глава Минпромторга России Денис Мантуров на ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«"Точка ноль" для металлургов — это 70 рублей за доллар. При 70 с минимальной эффективностью можно поставлять на экспорт, все что ниже — это уже убыток. Поэтому и снижается экспорт. Чего мы ждем — увеличения импорта, а увеличение импорта — это ослабление рубля», — заявил он.

Металлургическая отрасль, которую в правительстве в прошлом году обвиняли в «нахлобучивании» государства, получит помощь в виде субсидий на экспорт продукции.

Ранее ассоциация «Русская сталь» предупредила государство об убытках отрасли, если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Из-за санкций многие российские металлурги вынуждены перенаправлять поставки в Китай, но там приходится продавать товар с дисконтом или даже ниже себестоимости, отмечал исполнительный директор ассоциации Алексей Сентюрин.

В Банке России не считают нужным специально ослаблять курс рубля. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на международном экономическом форуме в Петербурге.

Курс должен оставаться плавающим, заявила она.

«Позиция Центрального банка — мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс», — подчеркнула Набиуллина, чьи слова приводит РИА Новости.

Вице-премьер РФ Александр Новак считает более стабильным курс доллара в 70-75 рублей, более низкий невыгоден экспортерам.

"Крепость рубля сегодня объективная, рыночная, но для экономики экспортеров не очень хороша. Более стабильны цифры 70-75 [рублей за доллар], как я считаю", - сказал Новак в интервью НТВ в рамках ПМЭФ.

Он добавил, что такой курс доллара позволил бы компаниям быть более конкурентоспособными, а также в большем объеме обеспечивать поступление доходов в федеральный бюджет.

Укрепление курса рубля достигло предельных показателей. Об этом РБК заявили в Минэкономразвития.

«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям», — отметили в ведомстве.

В Минэке добавили, что основную роль в процессе адаптации и укреплении курса рубля будет играть снижение ключевой ставки Центробанком.

Ранее в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что Центробанк начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, добиваясь сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления.

Позже Центральный Банк России опроверг информацию о покупке валюты у других участников рынка. Регулятор заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Рубль может потерять защиту от большой геополитической неопределённости и жёстких санкций. Об этом «Прайму» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Ситуация на мировых рынках ухудшается, а монетарная политика центробанков ужесточается, объяснил он. По словам эксперта, если цены на сырьё упадут и приток иностранной валюты в страну сократится, то доллар подскочит намного выше 57 рублей.

Бабин отметил, что сейчас российский рубль нашёл равновесный курс на уровне 56,3–57,3 рубля за доллар, что стабилизировало фондовый рынок — волатильность котировок снизилась, а агрессивных продаж валюты не происходит.

«Однако импорт по-прежнему слабо восстанавливается, что обуславливает низкий спрос на инвалюту. При этом, несмотря на отмену обязательной продажи экспортной выручки, наверняка экспортёры продолжают её реализовывать, как для покрытия внутрироссийских расходов, так и для уплаты налогов», — подчеркнул специалист.

Приближающийся налоговый период может оказать ещё большую поддержку рублю. Дело в том, что компании опасаются держать иностранную валюту на своих счетах из-за санкций и возможных проблем с валютными транзакциями, пояснил Бабин.

Курс доллара 17 июня на открытии торгов Московской биржи вырос на 18 копеек по сравнению с показателями закрытия в четверг и составил 56,85 рубля. В следующие несколько минут доллар продолжил расти и стоил 57,01.

В свою очередь, евро в пятницу утром на открытии торгов прибавил 35 копеек по сравнению с вечером 16 июня, курс валюты ЕС составлял 59,33 рубля. Через несколько минут евро вырос до уровня 59,61 рубля.

«Свободная пресса» писала, что Сбербанк утром продавал американские доллары за 63,49 рубля, а евро — за 66,91 рубля.