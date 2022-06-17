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1 час назад

Литовцы выстраиваются в очереди за электричеством

Газета.Ru

Около зданий некоторых компаний-поставщиков электричества в Литве начали выстраиваться очереди, поскольку многие граждане еще не выбрали, у кого из независимых провайдеров покупать энергию. Об этом сообщает издание Delfi.

Литовцы выстраиваются в очереди за электричеством
Фото: DepositphotosDepositphotos

Сообщается, что поставщика не выбрали еще 200 000 потребителей.

С 2020 года в Литве проходит либерализация рынка электроэнергии, в соответствии с которой жителям разрешили выбирать независимого поставщика электричества. Свои услуги литовцам предлагают 5 компаний: Ignitis, Elektrum Lietuva, Enefit, Inregnum и Perlas energija.

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Если клиент не выберет независимого поставщика до 18 июня, то с 1 июля такие граждане будут получать электричество по биржевой цене с наценкой в 25%.

Литва с 22 мая перестала получать электроэнергию из России в связи с приостановкой торговли российским электричеством на бирже Nord Pool. Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис тогда заверил, что это не повлияет на литовскую систему передачи электроэнергии и ее надежность, а также на цены на электричество в стране.

Однако по данным портала BB.lv, средняя цена электроэнергии в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool в мае выросла в июне на 41% по сравнению с маем.

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