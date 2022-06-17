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1 час назад

Цены на нефть упали во время выступления Путина

Lenta.ru

Цены на нефть начали падать во время выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть упали во время выступления Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость августовских фьючерсов на Brent стала заметно опускаться после начала речи российского президента: график отражает резкое снижение. Цена упала ниже отметки в 114 долларов за баррель, потеряв почти 5 процентов к закрытию предыдущего дня.

При этом, по оценкам Reuters, тенденция к снижению стоимости может быть связана с опасениями по поводу перспектив замедления мировой экономики, обусловленного ужесточением политики мировых центробанков.

Кроме того, давление могут оказывать и падающие фьючерсы на бензин в США, на которые, в свою очередь, оказывает влияние угроза снижения спроса в силу высокого уровня цен.

Стоимость нефти при этом сохраняется на сравнительно высоком уровне. Подорожание обусловлено общей картиной энергетического кризиса, усугубляемого геополитическими опасениями. Одним из крупных поставщиков нефти и иных энергоносителей является Россия, в отношении которой после начатой ей военной операции на Украине были введены санкции. Часть из них еще не вступила в силу, в том числе европейское эмбарго на нефть, однако перспективы ограничений поддерживают цены.

Рынки,Владимир Путин,
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