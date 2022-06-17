Цены на нефть упали во время выступления Путина

Цены на нефть начали падать во время выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), свидетельствуют данные торгов.

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Стоимость августовских фьючерсов на Brent стала заметно опускаться после начала речи российского президента: график отражает резкое снижение. Цена упала ниже отметки в 114 долларов за баррель, потеряв почти 5 процентов к закрытию предыдущего дня.

При этом, по оценкам Reuters, тенденция к снижению стоимости может быть связана с опасениями по поводу перспектив замедления мировой экономики, обусловленного ужесточением политики мировых центробанков.

Кроме того, давление могут оказывать и падающие фьючерсы на бензин в США, на которые, в свою очередь, оказывает влияние угроза снижения спроса в силу высокого уровня цен.