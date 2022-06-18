Курс биткоина обвалился

Стоимость биткоина в субботу, 18 июня, упала на бирже Binance на 6,98%, до $19,487 тыс. Падение криптовалюты ниже $20 тыс. было зафиксировано впервые с 16 декабря 2020 года. Об этом пишет РИА «Новости».

По сведениям портала CoinMarketCap, калькулирующего среднюю цену по основным биржам, его стоимость опустилась на 6,5%, до $19,554 тыс.

Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США привело к тому, что все основные криптовалюты постепенно падают в цене, дополняет «КоммерсантЪ».

Падение криптовалюты в целом вызвано заявлениями некоторых бирж о приостановке операций по выводу средств, временному запрету на перевод средств между счетами, уточняет «Интерфакс».

«Сейчас на рынке царят страх, неопределенность и сомнения. Технически рынок выглядит перепроданным, и биткойн должен достичь какого-то дна в ближайшем будущем», - подчеркнул финансовый аналитик ZebPay Нирмал Ранга.