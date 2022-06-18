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1 час назад

Reuters: поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз

ТАССиещё 5

Индия в период с 27 мая по 15 июня увеличила объем закупок угля из России примерно в шесть раз, а нефти - в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на неопубликованные данные правительства Индии.

Reuters: Индия значительно нарастила импорт нефти и угля из России
Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно этой информации, Индия за указанный промежуток времени закупила у России уголь на сумму около $331,17 млн. Сумма закупок нефти составила $2,22 млрд.

Источники сообщили агентству, что Индии предложена скидка в размере 30%. Согласно их сведениям, российские поставщики принимают платежи в индийских рупиях и в дирхамах ОАЭ.

Министерство торговли Индии не ответило на запрос Reuters о комментариях.

Как ранее сообщило агентство Блумберг, в апреле Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России на фоне отказа ряда европейских стран от импорта российского топлива из-за ситуации на Украине. В мае разрыв в пользу Азии по данному показателю увеличился. Крупнейшими покупателями российской нефти являются Индия и Китай.

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