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2 часа назад

Эксперт рассказал, в какой срок России удастся заменить иностранное ПО

Илья Родин

Председатель подкомитета по цифровой экономике и инновациям РСПП, генеральный директор ГК «Цифра» Игорь Богачев заявил в кулуарах ПМЭФ, что программное обеспечение для промышленности удастся заменить на отечественное в течение нескольких лет. Конкретные сроки будут зависеть от различных факторов. Об этом пишет РИА «Новости».

Оценен срок перехода России на отечественное ПО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У каждого заказчика своя система, которая обладает определенной критичностью. Некритичные системы можно заменить в течение полутора-двух лет. Для критичных систем, где более длительный период апробирования, пилотирования - уходит до шести лет внедрения. То есть мы можем называть сроки от одного года до шести лет для перехода на российское ПО – зависит от критичности и от объема ранее реализованного функционала», - подчеркнул Игорь Богачев.

Он отметил, что российское программное обеспечение и различные решения в сфере IT в настоящее время в состоянии заменить часть зарубежных аналогов, при том, что стоимость отечественного ПО в среднем ниже.

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Богачев уточнил, что заменить узкоспециализированное ПО будет довольно сложно. Для этого потребуются значительные финансовые вложения в исследования и разработки, а также несколько лет напряженного труда. Кроме того, необходима связь с заказчиком.

«Нашей компании «Геонафт», на разработку узкоспециализированного ПО, чтобы заместить решения Schlumberger, понадобилось десятилетие (и даже еще не вся линейка замещена, какие-то решения дорабатываются до сих пор)», - рассказал он.

Базовое, инфраструктурное, платформенное ПО также потребуют приличных ресурсов, по его мнению. Но на рынке уже есть достаточно компетентные специалисты, поэтому срок перехода будет значительно меньше.

Рынки,ПМЭФ-2022,Игорь Богачев,Российский союз промышленников и предпринимателей,Apple,
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