Биткоин упал ниже $19 тысяч впервые с ноября 2020 года

Цифровая валюта биткоин обвалилась до $18 707 к 1:20 (по мск) 19 июня, согласно данным криптовалютной биржи Binance. Стоимость цифровой валюты опустилась ниже $19 тыс. впервые с конца ноября 2020 года.

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Первая криптовалюта в мире падает в цене с 6 июня 2022 года. Тогда она торговалась выше $31 тыс. Ранее 18 июня сообщалось, что к 9:55 (по мск) биткоин достиг отметки в $19,450 тыс. Снижение составило 6,57%. Далее в этот день падение продолжилось. По состоянию на 10:05 (по мск), курс биткоина снижался на 7,22% и держался на уровне $19,342 тыс.

В понедельник, 13 июня, курс биткоина упал почти на 12% и пробил очередную психологическую отметку в $25 тыс.

Первая криптовалюта потянула за собой и другие монеты. Эксперты объясняют снижение цифрового актива, в первую очередь инфляцией в США.

Второй причиной обвала криптовалют экономисты называют ужесточение денежно-кредитной политики центробанков разных стран: в первую очередь, ФРС США и Евроцентробанка.