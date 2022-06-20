Власти назвали оптимальный курс рубля

«В этих условиях, конечно, нам нужно (нам – я имею в виду и правительству, и Банку России, поскольку мы совместно несем ответственность за денежно-кредитную политику) переосмыслить эти процессы. Но любое переосмысление надо проводить, имея в виду общую цель – ради чего? Вот этот вопрос – ради чего, зачем? – он является ключевым. В данном случае я считаю, что ответом на главный вопрос – зачем? – является создание условий для развития, создание условий для инвестиций и роста производства, в формате и внутреннего рынка, и экспорта. Если брать текущую повестку, то это прежде всего увеличение внутреннего спроса. Если с этой целью, с этой задачей все согласны, то тогда у нас есть пространство для совместной выработки нового механизма, в котором найдется место и равновесному курсу», – сказал Белоусов.