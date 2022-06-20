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2 часа назад

Боррель заявил об отсутствии запрета покупать удобрения и продовольствие из России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Санкции не касаются российского продовольствия и удобрений, покупать их можно совершенно свободно, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Боррель заявил об отсутствии запрета покупать удобрения из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», – цитирует ТАСС Борреля.

Вместе с этим он надеется, что Россия, Турция и Украина при посредничестве ООН достигнут договоренности о вывозе украинского зерна морем.

«Я надеюсь на результат переговоров под эгидой ООН об экспорте украинского зерна [морским путем]», – заявил Боррель.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.

Рынки,Жозеп Боррель,ООН,ЕС,ВТО,
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