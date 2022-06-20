Кудрин раскрыл причину «сильного» рубля

Глава Счетной палаты рассказал об укреплении национальной валюты, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению Кудрина, одной из главных причин укрепления рубля можно считать отмену бюджетного правила. По его словам, базовые принципы бюджетного правила позволяют защитить экономику страны в условиях меняющихся цен на нефть.

Кудрин заявил, что бюджетное правило должно быть сохранено, но могут быть изменены его механизмы. По его мнению, операторами по этому правилу могли бы стать не Центральный банк или Минфин, а кто-то не находящийся под санкциями. Он допустил создание для этих целей специального агентства.

В качестве возможного варианта резервной валюты Кудрин назвал юань, которой мог бы заменить доллар и другие недоступные из-за санкций валюты.

Ранее об излишнем укреплении рубля завяли вице-премьер Белоусов. Он считает, что нормальный курс – это значения порядка 70-80 рублей за доллар. Крепкие позиции рубля связаны с сокращением валютных операций. В частности, иностранные компании попросту не могут вывести валюту из России.