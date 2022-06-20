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33 минуты назад

В ЕС заявили о невозможности заполнить газохранилища к зиме

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Без дополнительных мер Европе будет сложно заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен.

В ЕС заявили о невозможности заполнить газохранилища к зиме
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«Мы видим, что общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются. Это означает, что без дополнительных мер уже нельзя гарантировать, что мы сможем достаточно заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах для подготовки к зиме», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей.

По его словам, сейчас власти Нидерландов активно принимают меры, чтобы подготовиться к зиме. Так, в силу вступит антикризисный план, который предполагает отмену работ угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа.

Ранее сообщалось, что газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России. До этого Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финлянди, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

Рынки,Газпром,ЕС,
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