В ЕС заявили о невозможности заполнить газохранилища к зиме

Без дополнительных мер Европе будет сложно заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен.

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«Мы видим, что общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются. Это означает, что без дополнительных мер уже нельзя гарантировать, что мы сможем достаточно заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах для подготовки к зиме», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей.

По его словам, сейчас власти Нидерландов активно принимают меры, чтобы подготовиться к зиме. Так, в силу вступит антикризисный план, который предполагает отмену работ угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа.